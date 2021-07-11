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Сборная Аргентины обыграла Бразилию и победила в Кубке Америки впервые с 1993 года

04:51
11 июля. Финал Кубка Америки. Аргентина — Бразилия — 1:0. Месси и Ди Мария празднуют гол. Фото Twitter
11 июля. Финал Кубка Америки. Аргентина — Бразилия — 1:0. Месси и Ди Мария празднуют гол. Фото Twitter
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Сборная Аргентины в финале Кубка Америки обыграла Бразилию со счетом 1:0.

Единственный гол на 22-й минуте забил Анхель Ди Мария, перекинув вратаря бразильцев Алиссона.

Аргентина стала 15-кратным победителем Кубка Америки. Последний раз аргентинцы становились чемпионами в 1993 года.

Для капитана аргентинцев Лионеля Месси это первый титул с национальной командой. Отметим, Месси в составе олимпийской сборной стал чемпионом Игр-2008.

Кубок Америки

Финал

Аргентина — Бразилия — 1:0 (1:0)

Гол: Ди Мария, 22.

Аргентина: Э.Мартинес, Отаменди, Акунья, Монтиэль, Ромеро (Пеццела, 79), Ди Мария (Паласиос, 79), Паредес (Родригес, 54), де Пауль, Ло Сельсо (Тальяфико, 63), Месси, Л.Х.Мартинес (Гонсалес, 80).

Бразилия: Эдерсон, Тиагу Силва, Данилу, Маркиньюс, Лоди (Эмерсон, 76), Каземиру, Фред (Роберту Фирмину, 46), Лукас Пакета (Габриэл Барбоза, 76), Неймар, Эвертон (Винисиус Жуниор, 63), Ришарлисон.

Предупреждения: Фред, 3. Паредес, 33. Ло Сельсо, 51. де Пауль, 67. Лоди, 70. Лукас Пакета, 72. Отаменди, 81. Маркиньюс, 82. Монтиэль, 89.

Судья: Остохич (Уругвай).

11 июля. Рио-де-Жанейро. Стадион «Маракана».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Финал
Италия
Англия

1X

29%

1.51

П2

24%

2.75

ТМ 2.5

14%

1.50
⚽ Футбол. Кубок Америки. Матч за 3-е место
Перу 3
Колумбия 2
Матч завершен

П1

38%

1.77

Обе забьют - да

27%

1.85

ТМ 3.0

15%

1.51
⚽ Футбол. Кубок Америки. Финал
Бразилия 1
Аргентина 0
Матч завершен

Ф1 (0)

31%

1.55

Обе забьют - да

23%

2.20

X2

16%

1.75

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