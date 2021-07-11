Сборная Аргентины обыграла Бразилию и победила в Кубке Америки впервые с 1993 года
Сборная Аргентины в финале Кубка Америки обыграла Бразилию со счетом 1:0.
Единственный гол на 22-й минуте забил Анхель Ди Мария, перекинув вратаря бразильцев Алиссона.
Аргентина стала 15-кратным победителем Кубка Америки. Последний раз аргентинцы становились чемпионами в 1993 года.
Для капитана аргентинцев Лионеля Месси это первый титул с национальной командой. Отметим, Месси в составе олимпийской сборной стал чемпионом Игр-2008.
Кубок Америки
Финал
Аргентина — Бразилия — 1:0 (1:0)
Гол: Ди Мария, 22.
Аргентина: Э.Мартинес, Отаменди, Акунья, Монтиэль, Ромеро (Пеццела, 79), Ди Мария (Паласиос, 79), Паредес (Родригес, 54), де Пауль, Ло Сельсо (Тальяфико, 63), Месси, Л.Х.Мартинес (Гонсалес, 80).
Бразилия: Эдерсон, Тиагу Силва, Данилу, Маркиньюс, Лоди (Эмерсон, 76), Каземиру, Фред (Роберту Фирмину, 46), Лукас Пакета (Габриэл Барбоза, 76), Неймар, Эвертон (Винисиус Жуниор, 63), Ришарлисон.
Предупреждения: Фред, 3. Паредес, 33. Ло Сельсо, 51. де Пауль, 67. Лоди, 70. Лукас Пакета, 72. Отаменди, 81. Маркиньюс, 82. Монтиэль, 89.
Судья: Остохич (Уругвай).
11 июля. Рио-де-Жанейро. Стадион «Маракана».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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