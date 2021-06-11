Журналисту Константину Геничу отменили аккредитацию на Евро-2020
Журналист Константин Генич рассказал об отмене его аккредитации на Евро-2020.
«Мне аккредитацию подтвердили, пришло письмо от УЕФА, номер ID, все проверки прошел. Все отлично. Оставалось только ее получить, — написал Генич в Telegram-канале. — Но, видимо, история с Нобелем так их задела, что, посмотрев еще раз список аккредитованных журналистов от «Матч ТВ», они вспомнили, что в 2009 году я тоже приезжал в Карабах и участвовал там в футбольном турнире стран СНГ и Балтии».
По словам Генича, ему позвонили из Азербайджана, попросив подтвердить посещение Карабаха в 2009 году.
«Через 5 минут мне на почту пришло письмо от УЕФА, где черным по белому написано: вы не прошли проверку, вам не рекомендовано получить аккредитацию на Евро-2020, — продолжил Генич. — В аккредитации вам отказано. Это финальное решение, все вопросы... И адрес почты азербайджанской стороны «Баку2020». Я не очень понимаю, зачем смешивать политику и спорт, особенно в день открытия чемпионата. Надеюсь, мой вопрос решится, мне подтвердят аккредитацию, я все-таки смогу ее получить и поработать на этом Евро. Ну а если нет... Баку, увы, я разочарован».
8 июня стало известно, что другому российскому комментатору Нобелю Арустамяну отказали в аккредитации на Евро-2020. 10 июня он все же получил аккредитацию.
11 июня комментатор Михаил Моссаковский сообщил, что его не пустили в Баку, где он должен был работать на матче Евро-2020 Уэльс — Швейцария.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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