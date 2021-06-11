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Журналисту Константину Геничу отменили аккредитацию на Евро-2020

21:57
Константин Генич. Фото «СЭ»
Константин Генич. Фото «СЭ»
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Журналист Константин Генич рассказал об отмене его аккредитации на Евро-2020.

«Мне аккредитацию подтвердили, пришло письмо от УЕФА, номер ID, все проверки прошел. Все отлично. Оставалось только ее получить, — написал Генич в Telegram-канале. — Но, видимо, история с Нобелем так их задела, что, посмотрев еще раз список аккредитованных журналистов от «Матч ТВ», они вспомнили, что в 2009 году я тоже приезжал в Карабах и участвовал там в футбольном турнире стран СНГ и Балтии».

По словам Генича, ему позвонили из Азербайджана, попросив подтвердить посещение Карабаха в 2009 году.

«Через 5 минут мне на почту пришло письмо от УЕФА, где черным по белому написано: вы не прошли проверку, вам не рекомендовано получить аккредитацию на Евро-2020, — продолжил Генич. — В аккредитации вам отказано. Это финальное решение, все вопросы... И адрес почты азербайджанской стороны «Баку2020». Я не очень понимаю, зачем смешивать политику и спорт, особенно в день открытия чемпионата. Надеюсь, мой вопрос решится, мне подтвердят аккредитацию, я все-таки смогу ее получить и поработать на этом Евро. Ну а если нет... Баку, увы, я разочарован».

8 июня стало известно, что другому российскому комментатору Нобелю Арустамяну отказали в аккредитации на Евро-2020. 10 июня он все же получил аккредитацию.

11 июня комментатор Михаил Моссаковский сообщил, что его не пустили в Баку, где он должен был работать на матче Евро-2020 Уэльс — Швейцария.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия
Россия

П1

35%

1.79

Обе забьют - да

28%

2.00

ИТБ1 (1.5)

22%

2.00
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64

Дополнительная информация:

https://t.me/kgenich/190

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Сергей Разин все материалы автора
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