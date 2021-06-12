Экс-игрок сборной России по футболу Александр Самедов поделился с «СЭ» ожиданиями от матча сборных Дании и Финляндии, которые находятся в одной группе B с Россией на Евро-2020.

«Дания — фаворит, команда намного сильнее. Она занимает высокое место в рейтинге ФИФА. Финляндия — крепкая команда, никому легко с ней не будет, если она попала на Евро. Не знаю, кто победит, в футболе возможно всё, но фаворит — Дания», — сказал Самедов «СЭ».

Матч Дания — Финляндия состоится 12 июля в Копенгагене. Начало — в 19.00 по московскому времени

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

(Мария Куцубеева)