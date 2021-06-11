Эвра отметил начало Евро-2020 зажигательным танцем
Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра опубликовал новый пост в Twitter.
40-летний француз выложил видео со своим танцем.
«Мое настроение, когда Евро-2020 начинается сегодня. Вперед, ребята!» — написал Эвра.
My mood when EUROS starts today ???let's goooo guys ?? #EURO2020 #EUROS2020 #ilovethisgame #positive4evra pic.twitter.com/zIAyfZlzpM— Patrice Evra (@Evra) June 11, 2021
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Франции в группе F встретится с Германией (15 июня), Венгрией (19 июня) и Португалией (23 июня).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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