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Спортивный журналист Нобель Арустамян получил аккредитацию на чемпионат Европы

08:29
Нобель Арустамян. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Нобель Арустамян. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) Мария Захарова сообщила, что журналист Нобель Арустамян получил аккредитацию на Евро-2020.

«Спортивного обозревателя Нобеля Арустамяна аккредитовали на ЧЕ по футболу. Отлично. УЕФА — спасибо. Работаем дальше», — написала у себя в Telegram-канале Захарова.

8 июня стало известно, что Нобелю Арустамяну отказали в аккредитации на Евро-2020. 9 июня Захарова сообщила, что МИД РФ совместно с УЕФА ведет работу над тем, чтобы журналист получил аккредитацию.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья.

Дополнительная информация:

https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/49

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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