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Комбаров оценил перспективы «Спартака» в Лиге Европы

13:55
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24&nbsp;ноября. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Наполи&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Александр Селихов и&nbsp;Николай Рассказов. «В Европе «Спартак» лучше, чем «Зенит». Комбаров — о победе над «Наполи», отказе Спаллетти жать руку Витории и возможной смене тренера

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров в интервью «СЭ» высказался о перспективах красно-белых в Лиге Европы.

— А в Европе получится навести шороха? Чем черт не шутит!

— Я верю в это! Перед чемпионатом России сколько было негативных отзывов в адрес сборной! Так и здесь. Почему мы не можем надеяться на то, что «Спартак» пройдет как можно дальше?

Напомним, «Спартак» лидирует в групповом турнире Лиги Европы (7 очков). «Наполи» идет вторым (7 очков). Далее расположились «Легия» (6 очков) и «Лестер» (6 очков).

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»