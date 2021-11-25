Комбаров оценил перспективы «Спартака» в Лиге Европы

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров в интервью «СЭ» высказался о перспективах красно-белых в Лиге Европы.

— А в Европе получится навести шороха? Чем черт не шутит!

— Я верю в это! Перед чемпионатом России сколько было негативных отзывов в адрес сборной! Так и здесь. Почему мы не можем надеяться на то, что «Спартак» пройдет как можно дальше?