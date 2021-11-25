Комбаров оценил перспективы «Спартака» в Лиге Европы
13:55
Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров в интервью «СЭ» высказался о перспективах красно-белых в Лиге Европы.
— А в Европе получится навести шороха? Чем черт не шутит!
— Я верю в это! Перед чемпионатом России сколько было негативных отзывов в адрес сборной! Так и здесь. Почему мы не можем надеяться на то, что «Спартак» пройдет как можно дальше?
Напомним, «Спартак» лидирует в групповом турнире Лиги Европы (7 очков). «Наполи» идет вторым (7 очков). Далее расположились «Легия» (6 очков) и «Лестер» (6 очков).
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