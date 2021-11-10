Фернандес объяснил провал сборной на чемпионате Европы

Бывший защитник сборной России Марио Фернандес в интервью «СЭ» прокомментировал неудачное выступление национальной команды на Евро-2020.

«Иногда получается так, что все идет естественно, и ты побеждаешь, как в случае с чемпионатом мира, — подчеркнул Фернандес. — Точно также случается и черная полоса, когда ты вроде все делаешь правильно, но... Даже с Финляндией мы играли плохо, хотя и выиграли. Может быть, и не заслужили победы в том матче. Это не объяснение, просто, может быть, тогда была неудачная стадия жизненного цикла.

Все, что было после чемпионата Европы, все комментарии и оценки я стараюсь не читать и не слушать. Если вы меня спросите сейчас, что было в том или ином комментарии, я вам не смогу ответить».