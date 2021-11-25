Бывший тренер сборной России Черчесов: «Мне не стыдно за Евро-2020»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что ему не стыдно за чемпионат Европы-2020 по футболу.

— Победы и поражения тебя всегда чему-то учат. Конечно, если ты хочешь учиться. Мы никогда на сто процентов не можем быть уверены, как поведем себя в той или иной экстремальной ситуации. Да, внутри себя мы думаем, что всегда будем поступать правильно. Вот сейчас будет пожар, и каждый из нас уверен, что побежит в самый огонь спасать людей. Но пока это ситуация с тобой не произошла, ты не можешь знать точно, что сделаешь на самом деле. И только когда что-то с тобой случается в реальности, тогда ты узнаешь свою настоящую реакцию.

— И какая она была?

— Мы попали в не самую приятную ситуацию — да, пробились на Евро-2020, который не имели права пропускать, но в группе выступили не лучшим образом. Уступили двум топ-командам. Но одна из них потом дошла до полуфинала, и если бы не судья, то и в финале бы играла. И вообще все видели, каким катком потом в отборе ЧМ-2022 Дания прошлась по соперникам. Сейчас я могу сказать, что мне не стыдно за Евро-2020. Мы профессионально выполняли свою работу. Но конкретного результата тем не менее на этом турнире не добились. И признаем это, — приводит слова Черчесова «КП Спорт».

Сборная России под руководством Черчесова заняла последнее, 4-е место в группе B Евро-2020 с 3 очками. Российская команда разгромно проиграла Бельгии (0:3), затем победила Финляндию (1:0) и в заключительной игре уступила Дании (1:4).

Черчесов тренировал сборную России с 2016-го по июль 2021 года.