Колосков назвал политической провокацией форму сборной Украины с силуэтом Крыма

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что форма сборной Украины — политическая провокация.

«Думаю, что РФС не сможет воздействовать в юридической плоскости. УЕФА принимает решение согласно правилам, если только кто-то найдет в них изъян, тогда можно предпринимать определенные шаги. Но, думаю, это не РФС должен предпринимать.



Я расцениваю это как политическую провокацию. Тысячи и миллионы россиян расценивают как провокацию. Но надо, чтобы кто-то доказывал, политика это или нет», — цитирует Колоскова ТАСС.

6 июня сборная Украины представила новую форму на чемпионат Европы-2020. На футболках изображен силуэт государства Украины, который включает в себя полуостров Крым, входящий в состав России с 2014 года, а также Донецкую и Луганскую Народные республики.

Сегодня, 7 июня, украинская команда впервые выступит в новом комплекте в товарищеском матче с Кипром. Начало — в 19.00 (мск).