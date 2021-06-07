Футбол
Евро-2020
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Поклонская предложила сборной Украины провести матч в Крыму

14:27
Наталья Поклонская. Фото AFP
Наталья Поклонская. Фото AFP
Теги:

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская в своем Telegram-канале высказалась об игровой форме сборной Украины.

«Если футболисты на Украине решили гонять мяч в майках с нашим полуостровом, то предлагаю совместный матч в Крыму с нашими командами, раз уж они так скучают по нам, крымчанам. А вообще, есть такая примета: на крымчан посягнешь — свое потеряешь», — написала Поклонская.

6 июня сборная Украины представила новую форму на чемпионат Европы-2020. На футболках изображен силуэт государства Украины, который включает в себя полуостров Крым, входящий в состав России с 2014 года, а также Донецкую и Луганскую Народные республики.

Сегодня, 7 июня, украинская команда впервые выступит в новом комплекте в товарищеском матче с Кипром. Начало — в 19.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://t.me/poklonskaya_nv/673

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Фрэнсис Нганну: «Пол с рекордом 0-1 сделал 20 миллионов долларов. Что мы делаем не так?»
Гол Манджапане в ворота России вошел в топ-10 моментов ЧМ-2021. Видео
Пьяные финны и Фазель, забывающий о Белоруссии (и отомстившие канадцы). Очень странный финал чемпионата мира
Федор Емельяненко прокомментировал бой брата против рэпера Джигана

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
17
Офсайд