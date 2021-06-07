Поклонская предложила сборной Украины провести матч в Крыму

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская в своем Telegram-канале высказалась об игровой форме сборной Украины.

«Если футболисты на Украине решили гонять мяч в майках с нашим полуостровом, то предлагаю совместный матч в Крыму с нашими командами, раз уж они так скучают по нам, крымчанам. А вообще, есть такая примета: на крымчан посягнешь — свое потеряешь», — написала Поклонская.

6 июня сборная Украины представила новую форму на чемпионат Европы-2020. На футболках изображен силуэт государства Украины, который включает в себя полуостров Крым, входящий в состав России с 2014 года, а также Донецкую и Луганскую Народные республики.

Сегодня, 7 июня, украинская команда впервые выступит в новом комплекте в товарищеском матче с Кипром. Начало — в 19.00 (мск).