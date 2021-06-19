Кляйнхайслер выбран лучшим игроком матча Венгрия — Франция
Сборная Франции сыграла вничью с командой Венгрии в матче чемпионата Европы. Встреча второго тура группы F, прошедшая в субботу в Будапеште, завершилась со счетом 1:1.
Лучшим игроком встречи был признан полузащитник сборной Венгрии Ласло Кляйнхайслер.
Сборная Франции в первом туре победила команду Германии — 1:0, сборная Венгрии уступила команде Португалии — 0:3. Матч сборных Германии и Португалии пройдет позднее в субботу в Мюнхене.
В третьем туре Франция сыграет в Будапеште с Португалией, Венгрия в Мюнхене встретится с Германией. Матчи пройдут 23 июня.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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