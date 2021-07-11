Кейн: «У сборной Англии огромный потенциал, но в финале может случиться что угодно»

Капитан сборной Англии Харри Кейн поделился мнением о финале Евро-2020 против команды Италии.

«Мы все верим в команду. У нас огромный потенциал, но в финале может случиться что угодно. Мы должны сделать так, чтобы удача была на нашей стороне.

На протяжении всего турнира мы ломали барьеры. Мы начали его с целью победить. У нас будет такая возможность. Когда мы видим болельщиков на улицах, когда нас так встречают у гостиницы и провожают с базы, мы понимаем, как все это важно", — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.

Финальный матч турнира Италия — Англия состоится 11 июля. Встреча пройдет в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22.00 по московскому времени.