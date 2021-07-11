Раньери — о сборной Англии: «Саутгейт создал фантастическую команду»
Бывший главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери поделился ожиданиями от матча Италия — Англия в финале Евро-2020.
«Англия будет стараться изо всех сил, потому что на «Уэмбли» соберется очень много болельщиков. Италия попытается играть в одно-два касания, чтобы преодолеть прессинг соперников.
Шансы 50 на 50, потому что 90% «Уэмбли» будет гнать свою команду, но Италия готова сыграть в свой футбол и попытаться победить. Итальянские футболисты привыкли играть в любой ситуации. Для них будет даже хорошо играть против всего стадиона. Гарет Саутгейт создал фантастическую команду. У них атмосфера будто в клубной команде, они играют сплоченно, помогают друг другу. В этой сборной есть качество и английский дух», — цитирует Раньери официальный сайт УЕФА.
Финальный матч турнира Италия — Англия состоится 11 июля. Встреча пройдет в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024491--italy-vs-england/
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