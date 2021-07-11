Бывший главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери поделился ожиданиями от матча Италия — Англия в финале Евро-2020.

«Англия будет стараться изо всех сил, потому что на «Уэмбли» соберется очень много болельщиков. Италия попытается играть в одно-два касания, чтобы преодолеть прессинг соперников.

Шансы 50 на 50, потому что 90% «Уэмбли» будет гнать свою команду, но Италия готова сыграть в свой футбол и попытаться победить. Итальянские футболисты привыкли играть в любой ситуации. Для них будет даже хорошо играть против всего стадиона. Гарет Саутгейт создал фантастическую команду. У них атмосфера будто в клубной команде, они играют сплоченно, помогают друг другу. В этой сборной есть качество и английский дух», — цитирует Раньери официальный сайт УЕФА.

Финальный матч турнира Италия — Англия состоится 11 июля. Встреча пройдет в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22.00 по московскому времени.