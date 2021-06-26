Кейн ответил на критику в связи с его игрой на Евро-2020
Нападающий сборной Англии Харри Кейн ответил на критику в его адрес в связи с игрой форварда на Евро-2020.
«Это не первый раз в моей карьере, когда люди во мне сомневаются. Я уже не раз говорил, что иногда происходит магия и каждое твое касание превращается в гол, а иногда не залетает вообще ничего. Похоже, что Евро пока развивается по второму сценарию. Люди быстро меняют мнение. Совсем недавно я был лучшим бомбардиром АПЛ и лучшим в мире, люди сходили с ума по мне. Я всегда верил в себя, мог не забивать 10-15 матчей подряд, но потом пользовался шансом и возвращался назад. Сейчас нужно выйти на пик, поскольку начинается плей-офф Евро», — приводит Goal слова Кейна.
Сборная Англии вышла в плей-офф Евро-2020, где сыграет с Германией. Матч состоится 29 июня, начало — в 19.00 (мск). Харри Кейн не забил ни одного мяча на турнире.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/kane-dismisses-doubters-as-he-backs-himself-to-shine-when-it/jxm53bum6qx615zx899se9udz
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