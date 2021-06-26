Кейн ответил на критику в связи с его игрой на Евро-2020

Нападающий сборной Англии Харри Кейн ответил на критику в его адрес в связи с игрой форварда на Евро-2020.

«Это не первый раз в моей карьере, когда люди во мне сомневаются. Я уже не раз говорил, что иногда происходит магия и каждое твое касание превращается в гол, а иногда не залетает вообще ничего. Похоже, что Евро пока развивается по второму сценарию. Люди быстро меняют мнение. Совсем недавно я был лучшим бомбардиром АПЛ и лучшим в мире, люди сходили с ума по мне. Я всегда верил в себя, мог не забивать 10-15 матчей подряд, но потом пользовался шансом и возвращался назад. Сейчас нужно выйти на пик, поскольку начинается плей-офф Евро», — приводит Goal слова Кейна.

Сборная Англии вышла в плей-офф Евро-2020, где сыграет с Германией. Матч состоится 29 июня, начало — в 19.00 (мск). Харри Кейн не забил ни одного мяча на турнире.