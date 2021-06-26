В правительстве Италии надеются, что полуфинальные матчи и финал Евро перенесут из Англии в другие страны
Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца поделился мнением о возможном переносе полуфиналов и финала чемпионата Европы-2020 из Англии в другие страны.
Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что намерен позаботиться о том, чтобы финал не проводился в Лондоне, где быстро распространяется новый штамм коронавируса.
«Я думаю, что если число заболевших в Великобритании продолжит расти, то слова Драги демонстрируют здравый смысл. До 11 июля еще очень далеко, поэтому у компетентных органов будет время, необходимое для проверки и оценки ситуации», — приводит слова Сперанцы Sky TG24.
Сборная Италии в 1/8 финала Евро сыграет с Австрией на «Уэмбли». Болельщиков обеих команд попросили не приезжать в Лондон.
Также «Уэмбли» примет оба полуфинальных матча и финал турнира.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю