В правительстве Италии надеются, что полуфинальные матчи и финал Евро перенесут из Англии в другие страны

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца поделился мнением о возможном переносе полуфиналов и финала чемпионата Европы-2020 из Англии в другие страны.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что намерен позаботиться о том, чтобы финал не проводился в Лондоне, где быстро распространяется новый штамм коронавируса.

«Я думаю, что если число заболевших в Великобритании продолжит расти, то слова Драги демонстрируют здравый смысл. До 11 июля еще очень далеко, поэтому у компетентных органов будет время, необходимое для проверки и оценки ситуации», — приводит слова Сперанцы Sky TG24.

Сборная Италии в 1/8 финала Евро сыграет с Австрией на «Уэмбли». Болельщиков обеих команд попросили не приезжать в Лондон.

Также «Уэмбли» примет оба полуфинальных матча и финал турнира.