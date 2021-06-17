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Камбьяссо объяснил, почему Локателли признали лучшим игроком матча Италия — Швейцария

00:32
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Технический наблюдатель УЕФА Эстебан Камбьяссо считает, что полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли был заслуженно признан лучшим игроком матча Евро-2020 против Швейцарии (3:0). Хавбек забил два мяча и получил награду «Звезда матча».

«Два красивых и очень важных гола стали заслуженной наградой за его великолепную игру», — цитирует пресс-служба УЕФА Камбьяссо.

Итальянцы набрали шесть очков и первыми среди участников турнира обеспечили себе место в плей-офф.

Италия — Швейцария

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024458--italy-vs-switzerland/

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