Камбьяссо объяснил, почему Локателли признали лучшим игроком матча Италия — Швейцария
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Технический наблюдатель УЕФА Эстебан Камбьяссо считает, что полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли был заслуженно признан лучшим игроком матча Евро-2020 против Швейцарии (3:0). Хавбек забил два мяча и получил награду «Звезда матча».
«Два красивых и очень важных гола стали заслуженной наградой за его великолепную игру», — цитирует пресс-служба УЕФА Камбьяссо.
Итальянцы набрали шесть очков и первыми среди участников турнира обеспечили себе место в плей-офф.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024458--italy-vs-switzerland/
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