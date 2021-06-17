Бригада российских арбитров на хорошем уровне провела матч 2-го тура чемпионата Европы-2020 Италия — Швейцария (3:0). Но Сергей Карасев получит от инспектора УЕФА низкую оценку — всего лишь 7,9 балла.

Это связано с тем, что он ошибся, засчитав гол итальянцев. Хотя уже вскоре эта ошибка была исправлена видеоассистентами.

Однако такая оценка не помешает Сергею продолжить работу на турнире. Вместе со своими ассистентами Игорем Демешко и Максимом Гаврилиным, которые тоже провели встречу в Риме на хорошем уровне. Как минимум еще один матч они точно получат.