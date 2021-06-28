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Испания впервые забила автогол в истории чемпионатов Европы

19:42
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На 20-й минуте матча 1/8 финала чемпионата Европы против Хорватии голкипер испанцев Унаи Симон не сумел как следует обработать мяч после передачи хавбека Педри, и тот влетел в ворота.

Это девятый автогол на текущем турнире. Столько было забито за всю историю чемпионатов Европы.

При этом Испания впервые в своей истории забила автогол на чемпионатах Европы.

Хорватия — Испания

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Иван Шитик все материалы автора
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