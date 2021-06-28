Испания впервые забила автогол в истории чемпионатов Европы

На 20-й минуте матча 1/8 финала чемпионата Европы против Хорватии голкипер испанцев Унаи Симон не сумел как следует обработать мяч после передачи хавбека Педри, и тот влетел в ворота.

Это девятый автогол на текущем турнире. Столько было забито за всю историю чемпионатов Европы.

При этом Испания впервые в своей истории забила автогол на чемпионатах Европы.