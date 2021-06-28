Автоголы на Евро-2020 догнали Платини в списке лучших бомбардиров отдельных чемпионатов Европы
19:40
Футболисты сборной Испании отправили мяч в свои ворота в матче 1/8 финала чемпионата Европы против команды Хорватии.
Футболист испанской команды Педри на 20-й минуте из-за пределов штрафной отдал пас вратарю. Унаи Симон не сумел обработать мяч, после чего он залетел в ворота.
Это уже девятый автогол на Евро-2020. Стоит отметить, что в истории чемпионатов Европы на одном турнире только один футболист забивал 9 голов за весь чемпионат. Это сумел сделать знаменитый француз Мишель Платини в 1984 году.
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