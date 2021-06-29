Хорваты и швейцарцы сотворили историю чемпионата Европы

В матчах 1/8 финала Евро-2020 сборные Хорватии и Швейцарии сумели сделать то, что не удавалось никому в истории турнира. Обе команды смогли перевести свои матчи в дополнительное время, уступая в счете за 10 минут до конца. Швейцарцы сократили отставание на 81-й минуте, а сравняли счет на 90-й, хорваты же и вовсе начали погоню на 85-й, добились ничьей на 90+2-й. Предыдущий рекорд принадлежал сборной Чехии, которая в 2016 году лишила хорватов победы, забив на 76-й и 89-й минутах.

Команды, отыгрывавшие два мяча в матчах чемпионатов Европы

Дата Стадия Команда Матч Счет по ходу Авторы голов 06.07.1960 1/2 финала Югославия Франция — 5:4 2:4 Кнез, 75. Еркович, 78 17.06.1976 1/2 финала ФРГ Югославия — 4:2 (д.в.) 0:2 Фроэ, 64. Д.Мюллер, 82 19.06.1976 Матч за 3-е место Югославия Голландия — 2:3 (д.в.) 0:2 Каталински, 43. Джаич, 82 20.06.1976 Финал ФРГ Чехословакия — 2:2 (пен. — 3:5) 0:2 Д.Мюллер, 28. Хельценбайн, 89 19.06.1984 Гр.турнир Дания Бельгия — 3:2 0:2 Арнесен, 41. Брюлле, 60. 19.06.1996 Гр.турнир Россия Чехия — 3:3 0:2 Мостовой, 49. Тетрадзе, 54 12.06.2000 Гр.турнир Португалия Англия — 3:2 0:2 Фигу, 22. Жоау Пинту, 37. 13.06.2000 Гр.турнир Югославия Словения — 3:3 0:3 Милошевич, 67, 73. Друлович, 70 19.06.2004 Гр.турнир Чехия Голландия- 3:2 0:2 Коллер, 23. Барош, 71 15.06.2008 Гр.турнир Турция Чехия — 3:2 0:2 Арда Туран, 75. Нихат, 87 13.06.2012 Гр.турнир Дания Португалия — 2:3 0:2 Бендтнер, 41, 80 17.06.2016 Гр.турнир Чехия Хорватия — 2:2 0:2 Шкода, 76. Нецид, 89 13.06.2021 Гр.турнир Украина Голландия — 2:3 0:2 Ярмоленко, 75. Яремчук, 79 23.06.2021 Гр.турнир Польша Швеция — 2:3 0:2 Левандовски, 61, 84. 28.06.2021 1/8 финала Хорватия Испания — 3:5 (д.в.) 1:3 Оршич, 85. Пашалич, 90+2 28.06.2021 1/8 финала Швейцария Франция — 3:3* 1:3 Сеферович, 81. Гавранович, 90