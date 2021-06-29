Хорваты и швейцарцы сотворили историю чемпионата Европы
В матчах 1/8 финала Евро-2020 сборные Хорватии и Швейцарии сумели сделать то, что не удавалось никому в истории турнира. Обе команды смогли перевести свои матчи в дополнительное время, уступая в счете за 10 минут до конца. Швейцарцы сократили отставание на 81-й минуте, а сравняли счет на 90-й, хорваты же и вовсе начали погоню на 85-й, добились ничьей на 90+2-й. Предыдущий рекорд принадлежал сборной Чехии, которая в 2016 году лишила хорватов победы, забив на 76-й и 89-й минутах.
Команды, отыгрывавшие два мяча в матчах чемпионатов Европы
|
Дата
|
Стадия
|
Команда
|
Матч
|
Счет по ходу
|
Авторы голов
|
06.07.1960
|
1/2 финала
|
Югославия
|
Франция — 5:4
|
2:4
|
Кнез, 75. Еркович, 78
|
17.06.1976
|
1/2 финала
|
ФРГ
|
Югославия — 4:2 (д.в.)
|
0:2
|
Фроэ, 64. Д.Мюллер, 82
|
19.06.1976
|
Матч за 3-е место
|
Югославия
|
Голландия — 2:3 (д.в.)
|
0:2
|
Каталински, 43. Джаич, 82
|
20.06.1976
|
Финал
|
ФРГ
|
Чехословакия — 2:2 (пен. — 3:5)
|
0:2
|
Д.Мюллер, 28. Хельценбайн, 89
|
19.06.1984
|
Гр.турнир
|
Дания
|
Бельгия — 3:2
|
0:2
|
Арнесен, 41. Брюлле, 60.
|
19.06.1996
|
Гр.турнир
|
Россия
|
Чехия — 3:3
|
0:2
|
Мостовой, 49. Тетрадзе, 54
|
12.06.2000
|
Гр.турнир
|
Португалия
|
Англия — 3:2
|
0:2
|
Фигу, 22. Жоау Пинту, 37.
|
13.06.2000
|
Гр.турнир
|
Югославия
|
Словения — 3:3
|
0:3
|
Милошевич, 67, 73. Друлович, 70
|
19.06.2004
|
Гр.турнир
|
Чехия
|
Голландия- 3:2
|
0:2
|
Коллер, 23. Барош, 71
|
15.06.2008
|
Гр.турнир
|
Турция
|
Чехия — 3:2
|
0:2
|
Арда Туран, 75. Нихат, 87
|
13.06.2012
|
Гр.турнир
|
Дания
|
Португалия — 2:3
|
0:2
|
Бендтнер, 41, 80
|
17.06.2016
|
Гр.турнир
|
Чехия
|
Хорватия — 2:2
|
0:2
|
Шкода, 76. Нецид, 89
|
13.06.2021
|
Гр.турнир
|
Украина
|
Голландия — 2:3
|
0:2
|
Ярмоленко, 75. Яремчук, 79
|
23.06.2021
|
Гр.турнир
|
Польша
|
Швеция — 2:3
|
0:2
|
Левандовски, 61, 84.
|
28.06.2021
|
1/8 финала
|
Хорватия
|
Испания — 3:5 (д.в.)
|
1:3
|
Оршич, 85. Пашалич, 90+2
|
28.06.2021
|
1/8 финала
|
Швейцария
|
Франция — 3:3*
|
1:3
|
Сеферович, 81. Гавранович, 90
* Матч продолжается
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