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Эмоциональная речь капитана сборной Швейцарии перед овертаймом матча с Францией

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Сборная Швейцарии смогла сравнять счет в концовке матча 1/8 финала Евро-2020 против Франции. Швейцарцы уступали 1:3, но смогли сделать счет равным — 3:3. Встреча перешла в овертайм.

Перед началом дополнительного времени капитан сборной Швейцарии Гранит Джака собрал всех партнеров по команде и произнес эмоциональную и проникновенную речь.

После того, как футболисты получили установки от тренерского штаба, Джака отдельно обратился ко всем швейцарским футболистам, которым предстояло выйти вместе с ним на поле.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля