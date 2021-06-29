Эмоциональная речь капитана сборной Швейцарии перед овертаймом матча с Францией
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Сборная Швейцарии смогла сравнять счет в концовке матча 1/8 финала Евро-2020 против Франции. Швейцарцы уступали 1:3, но смогли сделать счет равным — 3:3. Встреча перешла в овертайм.
Перед началом дополнительного времени капитан сборной Швейцарии Гранит Джака собрал всех партнеров по команде и произнес эмоциональную и проникновенную речь.
После того, как футболисты получили установки от тренерского штаба, Джака отдельно обратился ко всем швейцарским футболистам, которым предстояло выйти вместе с ним на поле.
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