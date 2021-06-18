Испанский арбитр Карлос дель Серро Гранде в промежутке с 33-й по 37-ю минуты матча Евро-2020 Хорватия — Чехия допустил две серьезные ошибки. Сначала он не назначил пенальти в ворота хорватской команды, неверно оценив единоборство Деяна Ловрена с Патриком Шиком. Защитник ударил соперника рукой в лицо и нанес ему повреждение.

В действия рефери вмешались его видеоассистенты, они предложили дель Серро Гранде подойти к монитору и посмотреть запись случившегося. А на ней было видно, что Ловрен попал Шику локтем в нос. В итоге судья назначил 11-метровый удар и вынес нарушителю предупреждение.

Пенальти выполнил сам Шик, который получил на поле помощь врачей и остался на поле, несмотря на кровотечение. Странно, что судья не обеспечил, чтобы игрок с кровотечением покинул пределы поля, и был определен другой пенальтист.

По правилам, «судья останавливает игру, если игрок получил серьезную травму, и обеспечивает, чтобы игрок покинул поле для игры... Исключения к требованию покинуть поле возможны только тогда, когда:

...- игрок был травмирован в результате нарушения, за которое соперник получает предупреждение или удаляется с поля, если оценка травмы/оказание помощи выполнены быстро

— был назначен 11-метровый удар, и травмированный игрок будет выполнять этот удар.

Судья обеспечивает, чтобы игрок с кровотечением покинул поле для игры. Игрок может вернуться на поле только после получения сигнала от судьи, который должен убедиться, что кровотечение остановлено и на экипировке нет крови".

Последнее не было соблюдено.