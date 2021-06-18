Шик реализовал пенальти в матче Чехии с Хорватией с неостановленной кровью
В матче Евро-2020 Хорватия — Чехия счет открыт. Отличился Патрик Шик.
Чешский нападающий реализовал пенальти на 37-й минуте. Счет матча — 1:0 в пользу Чехии.
В чужой штрафной Шик получил удар в борьбе с защитником Деяном Ловреном, в результате чего у него оказался разбит нос. После подсказки ВАР и просмотра видеоповтора испанский арбитр Карлос Дель Серро Гранде назначил пенальти. Врачи оказали Шику помощь, футболист вернулся в игру и уверенно реализовал одиннадцатиметровый.
Для 25-летнего Шика это третий забитый мяч на Евро-2020.
1-0 Czech Republic. Patrik Schick scores the penalty, his 3rd goal this tournament! pic.twitter.com/HO7tcr8x3c— ??? ??? ? (@TheEuropeanLad) June 18, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю