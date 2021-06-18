Ловрен разбил нос Шику в матче Хорватия — Чехия: почему судья сразу не назначил пенальти?
На 33-й минуте матча 2-го тура чемпионата Европы-2020 Хорватия — Чехия арбитр Карлос дель Серро Гранде грубо ошибся, не назначив пенальти в ворота хорватской команды.
Судья неверно оценил единоборство Деяна Ловрена с Патриком Шиком — защитник ударил соперника рукой в лицо и нанес ему повреждение.
В действия рефери вмешались его видеоассистенты, они предложили дель Серро Гранде подойти к монитору и посмотреть запись случившегося. А на ней было видно, что Ловрен попал Шику локтем в нос. В итоге судья назначил 11-метровый удар и вынес нарушителю предупреждение.
25-летний Шик забил три гола на Евро-2020.
Yes. How was that a foul? No intent there, Lovren didn't even look at Schick. Then Schick jumped in from behind to then recieve the contact. pic.twitter.com/HQj2tkmtHi— Has the Referee or VAR made a poor decision? (@PoorEPLreferees) June 18, 2021
Методология
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