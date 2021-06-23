Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Хочешь получить 300 000 рублей во фрибетах? Угадай, как Франция сыграет с Португалией

00:50
Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP
Теги:

Участвуй в спецпроекте «Игра миллионов» от «СЭ» и наших партнеров — и получи шанс выиграть фрибет на 300 000 рублей!

Делай прогнозы на матчи турнира, зарабатывай баллы — и ты сможешь побороться за главный приз. Лучшие прогнозисты каждого игрового дня получат фрибет на 10 000 рублей.

Спецпроект «Игра миллионов»

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Роман Зобнин впервые прокомментировал свою ошибку в матче Евро-2020 с Данией
Плющенко о Черчесове: «Он молодец, к нему нет вопросов»
Хорватия обыграла Шотландию и вышла в плей-офф Евро-2020
«Ган играет в кошки-мышки, а Волков — мощный парень». Что говорят звезды UFC о бое москвича против небитого француза

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
105
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи