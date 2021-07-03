Владимир Зеленский: «Завтра будет играть вся Украина, и болеть тоже будет вся Украина»

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о предстоящем матче 1/4 финала чемпионата Европы против команды Англии.

«Завтра снова в бой. Завтра снова за нашу сборную будет болеть вся Украина. Я понимаю, что игроки уже несколько недель не были дома. Но я уверен, что каждый украинец с каждого уголка страны скажет вам: «Ребята, пока еще рано домой».

Завтра будет играть вся Украина, и болеть тоже будет вся Украина. Завтра, дай бог, будет побеждать вся Украина. Вся Украина будет болеть за Ярмоленко с Чернигова, Зинченко, Малиновского из Житомира, за Зубкова с Донбасса, за Матвиенко с Крыма, за Яремчука со Львова, за Бущана с Одессы.

Завтра на поле будет вся страна. Давайте устроим перекличку самого большого, более чем 40-миллионного фан-сектора в Европе. Начну с себя: я — Владимир Зеленский, город — Кривой Рог, город стального характера. Я болею за свою сборную. Завтра на поле вся Украина. Завтра побеждает вся Украина», — сказал Зеленский в Twitter.