УЕФА начал расследование из-за радужной капитанской повязки Нойера на Евро-2020
18:39
Союз европейских футбольных наций (УЕФА) начал расследование в отношении Немецкого футбольного союза (DFB) из-за радужной капитанской повязки вратаря сборной Германии Мануэля Нойера на матчах Евро-2020, сообщает n-tv.de.
По информации источника, УЕФА рассматривает цвета повязки как политический жест во время игры, что запрещено регламентом турнира. Теперь DFB грозит штраф.
35-летний вратарь успел сыграть с этой повязкой на руке в двух матчах: против Франции (0:1) и Португалии (4:2).
Дополнительная информация:
https://www.n-tv.de/sport/fussball-em/UEFA-nimmt-Ermittlungen-gegen-DFB-auf-article22632139.html
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