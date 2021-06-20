УЕФА начал расследование из-за радужной капитанской повязки Нойера на Евро-2020

Союз европейских футбольных наций (УЕФА) начал расследование в отношении Немецкого футбольного союза (DFB) из-за радужной капитанской повязки вратаря сборной Германии Мануэля Нойера на матчах Евро-2020, сообщает n-tv.de.

По информации источника, УЕФА рассматривает цвета повязки как политический жест во время игры, что запрещено регламентом турнира. Теперь DFB грозит штраф.

35-летний вратарь успел сыграть с этой повязкой на руке в двух матчах: против Франции (0:1) и Португалии (4:2).