Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Голландия — Украина: кто прервет серию поражений на чемпионатах Европы?

14:00
Теги:

Сегодня, 13 июня, в Амстердаме сборные Голландии и Украины проведут первый матч на чемпионате Европы-2020.

К этой встрече обе команды подходят с продолжительной серией неудач на Евро. Украинцы после победы в Киеве над шведами девять лет назад потерпели пять подряд неудач в 2012 и 2016 годах, а голландцы после вылета от России на Евро-2008 трижды уступили в группе ЧЕ-2012, а во Францию-2016 и вовсе не смогли отобраться.

(Кирилл Бурдаков)

Матчи сборной Украина на чемпионатах Европы:

Дата

Город

Стадия

Соперник

Голы

11.06.2012

Киев

Гр.турнир

Швеция — 2:1

Шевченко-2 — Ибрагимович

15.06.2012

Донецк

Гр.турнир

Франция — 0:2

Менез, Кабай

19.06.2012

Донецк

Гр.турнир

Англия — 0:1

Руни

12.06.2016

Вильнев-д'Аск

Гр.турнир

Германия — 0:2

Мустафи, Швайнштайгер

16.06.2016

Лион

Гр.турнир

Сев.Ирландия — 0:2

Маколи, Макгинн

21.06.2016

Марсель

Гр.турнир

Польша — 0:1

Блащиковски
Голландия — Украина

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия 3
Россия 0
Матч завершен

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 14167
Все опросы
Кто выиграет Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

В Санкт-Петербурге освистали вставших на колено игроков сборной Бельгии перед матчем Евро с Россией
Сборная Дании рассказала о состоянии Кристиана Эриксена
Голландия — Украина: прогноз Червиченко на матч Евро-2020 13 июня
Россия проиграла Бельгии на старте Евро-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Кирилл Бурдаков все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи