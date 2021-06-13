Голландия — Украина: кто прервет серию поражений на чемпионатах Европы?
Сегодня, 13 июня, в Амстердаме сборные Голландии и Украины проведут первый матч на чемпионате Европы-2020.
К этой встрече обе команды подходят с продолжительной серией неудач на Евро. Украинцы после победы в Киеве над шведами девять лет назад потерпели пять подряд неудач в 2012 и 2016 годах, а голландцы после вылета от России на Евро-2008 трижды уступили в группе ЧЕ-2012, а во Францию-2016 и вовсе не смогли отобраться.
(Кирилл Бурдаков)
Матчи сборной Украина на чемпионатах Европы:
|
Дата
|
Город
|
Стадия
|
Соперник
|
Голы
|
11.06.2012
|
Киев
|
Гр.турнир
|
Швеция — 2:1
|
Шевченко-2 — Ибрагимович
|
15.06.2012
|
Донецк
|
Гр.турнир
|
Франция — 0:2
|
Менез, Кабай
|
19.06.2012
|
Донецк
|
Гр.турнир
|
Англия — 0:1
|
Руни
|
12.06.2016
|
Вильнев-д'Аск
|
Гр.турнир
|
Германия — 0:2
|
Мустафи, Швайнштайгер
|
16.06.2016
|
Лион
|
Гр.турнир
|
Сев.Ирландия — 0:2
|
Маколи, Макгинн
|
21.06.2016
|
Марсель
|
Гр.турнир
|
Польша — 0:1
|
Блащиковски
Методология
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