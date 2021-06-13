Верратти может войти в заявку Италии на матч против Швейцарии
Полузащитник сборной Италии Марко Верратти может войти в заявку на матч Евро против Швейцарии, сообщает La Gazzetta dello Sport.
12 июня футболист отыграл 20 минут в товарищеском матче против «Пескары» U19. По данным источника, хавбек может сыграть в матче против Швейцарии.
Первый матч Евро-2020 против Турции (3:0) Верратти пропустил из-за травмы колена, которую получил в «ПСЖ».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю