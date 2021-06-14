Голландец Маккелли назначен главным арбитром матча Финляндия — Россия
12:24
Голландский судья Дэнни Маккелли назначен главным арбитром матча Финляндия — Россия, сообщает официальный сайт УЕФА.
Ассистентами Маккелли будут Хессел Стеегстра и Ян де Врис (оба — Голландия), резервный арбитр — Иштван Ковач (Румыния).
Видеоарбитром встречи станет Пол ван Букел (Голландия). Его ассистентами будут Кевин Блум (Голландия), Бенжамен Паже и Жером Брисар (оба — Франция).
Матч Финляндия — Россия состоится 16 июня, начало встречи — в 16.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024460--finland-vs-russia/matchinfo/?iv=true
Опрос
проголосовало: 18246Все опросы
Россия выйдет из группы на Евро-2020?
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю