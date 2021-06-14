Голландский судья Дэнни Маккелли назначен главным арбитром матча Финляндия — Россия, сообщает официальный сайт УЕФА.

Ассистентами Маккелли будут Хессел Стеегстра и Ян де Врис (оба — Голландия), резервный арбитр — Иштван Ковач (Румыния).

Видеоарбитром встречи станет Пол ван Букел (Голландия). Его ассистентами будут Кевин Блум (Голландия), Бенжамен Паже и Жером Брисар (оба — Франция).

Матч Финляндия — Россия состоится 16 июня, начало встречи — в 16.00 (мск).