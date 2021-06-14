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Голландец Маккелли назначен главным арбитром матча Финляндия — Россия

12:24
Дэнни Маккелли. Фото AFP
Дэнни Маккелли. Фото AFP
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Голландский судья Дэнни Маккелли назначен главным арбитром матча Финляндия — Россия, сообщает официальный сайт УЕФА.

Ассистентами Маккелли будут Хессел Стеегстра и Ян де Врис (оба — Голландия), резервный арбитр — Иштван Ковач (Румыния).

Видеоарбитром встречи станет Пол ван Букел (Голландия). Его ассистентами будут Кевин Блум (Голландия), Бенжамен Паже и Жером Брисар (оба — Франция).

Матч Финляндия — Россия состоится 16 июня, начало встречи — в 16.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024460--finland-vs-russia/matchinfo/?iv=true

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи