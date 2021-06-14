Шотландия ждала возвращения на чемпионат Европы 25 лет

Сборная Шотландии сыграет против Чехии в матче группового турнира чемпионата Европы-2020.

Для чехов участие в крупных турнирах — явление обыденное, а британцы сыграют в элите впервые с ЧМ-1998. Пауза между двумя чемпионатами Европы у Шотландии и вовсе составляет 25 лет — вторая по продолжительности пауза в истории. Дольше в континентальных первенствах не участвовала только команда Венгрии, которая пропустила все турниры с 1972 по 2016 год.

Шотландия играет в группе D с такими сборными, как Англия, Чехия и Хорватия.

(Кирилл Бурдаков)

Самые большие паузы команд между матчами на чемпионате Европы: