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Шотландия ждала возвращения на чемпионат Европы 25 лет

12:23
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Сборная Шотландии сыграет против Чехии в матче группового турнира чемпионата Европы-2020.

Для чехов участие в крупных турнирах — явление обыденное, а британцы сыграют в элите впервые с ЧМ-1998. Пауза между двумя чемпионатами Европы у Шотландии и вовсе составляет 25 лет — вторая по продолжительности пауза в истории. Дольше в континентальных первенствах не участвовала только команда Венгрии, которая пропустила все турниры с 1972 по 2016 год.

Шотландия играет в группе D с такими сборными, как Англия, Чехия и Хорватия.

(Кирилл Бурдаков)

Самые большие паузы команд между матчами на чемпионате Европы:

Команда

Всего участий

Участие

Возвращение

Годы

Венгрия

4

1972

2016

44

Шотландия

3

1996

2021

25

Франция

10

1960

1984

24

Ирландия

3

1988

2012

24

Греция

4

1980

2004

24

Дания

9

1964

1984

20
Шотландия — Чехия

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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