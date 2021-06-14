Шотландия ждала возвращения на чемпионат Европы 25 лет
12:23
Сборная Шотландии сыграет против Чехии в матче группового турнира чемпионата Европы-2020.
Для чехов участие в крупных турнирах — явление обыденное, а британцы сыграют в элите впервые с ЧМ-1998. Пауза между двумя чемпионатами Европы у Шотландии и вовсе составляет 25 лет — вторая по продолжительности пауза в истории. Дольше в континентальных первенствах не участвовала только команда Венгрии, которая пропустила все турниры с 1972 по 2016 год.
Шотландия играет в группе D с такими сборными, как Англия, Чехия и Хорватия.
(Кирилл Бурдаков)
Самые большие паузы команд между матчами на чемпионате Европы:
|
Команда
|
Всего участий
|
Участие
|
Возвращение
|
Годы
|
Венгрия
|
4
|
1972
|
2016
|
44
|
Шотландия
|
3
|
1996
|
2021
|
25
|
Франция
|
10
|
1960
|
1984
|
24
|
Ирландия
|
3
|
1988
|
2012
|
24
|
Греция
|
4
|
1980
|
2004
|
24
|
Дания
|
9
|
1964
|
1984
|
20
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