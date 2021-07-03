Главный тренер сборной Дании поделился эмоциями от выхода в полуфинал Евро-2020
Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн подвел итоги матча 1/4 финала чемпионата Европы против Чехии (2:1).
«Просто невероятно! Первое, что я показал ребятам после финального свистка, была фотография «Уэмбли», сделанная осенью, когда мы играли в Лондоне. Я сказал тогда, что мы вернемся сюда. По ходу матча было такое ощущение, что мы снова играем дома — спасибо нашим болельщикам. Мы очень благодарны им за поддержку.
Сегодня матч получился не самым зрелищным, но зато была борьба и фантастическая игра голкипера. Наша батарейка почти на нуле, но выход в полуфинал Евро — это невероятное достижение», — цитирует Юльманна официальный сайт УЕФА.
В полуфинале сборная Дании сыграет с победителем матча между командами Украины и Англии. Полуфинальный матч с участием датчан пройдет 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024488--czech-republic-vs-denmark/
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