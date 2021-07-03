Главный тренер сборной Дании поделился эмоциями от выхода в полуфинал Евро-2020

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн подвел итоги матча 1/4 финала чемпионата Европы против Чехии (2:1).

«Просто невероятно! Первое, что я показал ребятам после финального свистка, была фотография «Уэмбли», сделанная осенью, когда мы играли в Лондоне. Я сказал тогда, что мы вернемся сюда. По ходу матча было такое ощущение, что мы снова играем дома — спасибо нашим болельщикам. Мы очень благодарны им за поддержку.

Сегодня матч получился не самым зрелищным, но зато была борьба и фантастическая игра голкипера. Наша батарейка почти на нуле, но выход в полуфинал Евро — это невероятное достижение», — цитирует Юльманна официальный сайт УЕФА.

В полуфинале сборная Дании сыграет с победителем матча между командами Украины и Англии. Полуфинальный матч с участием датчан пройдет 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.