Главный тренер Дании — о победе над Уэльсом: «Трудно поверить, что это реальность»
Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн поделился эмоциями после победы над Уэльсом (4:0) в 1/8 финала Евро-2020.
«Трудно поверить, что это реальность. Я восхищаюсь игроками и тем фактом, что мы продолжаем сражаться. Независимо от того, кто на поле, ребята играют очень хорошо. Они — настоящие воины. Мы умеем быть гибкими. Во время игры не все было идеально, но мы исправились», — приводит слова Юльманна официальный сайт УЕФА.
В 1/4 финала датчане сыграют с победителем пары Нидерланды — Чехия.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024478--wales-vs-denmark/
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