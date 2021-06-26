Бэйл ушел с интервью на вопросе о последнем матче за сборную Уэльса
Капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл остался недоволен вопросом и прервал интервью после разгромного поражения от Дании (0:4) в матче 1/8 финала Евро-2020.
Бэйла спросили, играл ли он свой последний матч за Уэльс, но он ушел до того, как вопрос был закончен, сообщает Wales Online.
В 1/4 финала датчане сыграют с победителем пары Нидерланды — Чехия.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю