Газзаев оценил выступление сборной Украины на Евро-2020
13:59
Бывший главный тренер киевского «Динамо» Валерий Газзаев оценил выступление сборной Украины на Евро-2020.
«Украина показала свой максимум, который могла достичь. Это большой успех тренера Шевченко. Очень приятно, как показал себя Ярмоленко. И Шевченко, и Андрей играли у меня в «Динамо» . Я за них болел. Украинцы сыграли так, как могли. В целом выступление Украины назову успешным» , — сказал Газзаев «СЭ».
Сборная Украина под руководством Андрея Шевченко дошла до четвертьфинала Евро-2020, где уступила сборной Англии (0:4).
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