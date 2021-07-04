Бывший главный тренер киевского «Динамо» Валерий Газзаев оценил выступление сборной Украины на Евро-2020.

«Украина показала свой максимум, который могла достичь. Это большой успех тренера Шевченко. Очень приятно, как показал себя Ярмоленко. И Шевченко, и Андрей играли у меня в «Динамо» . Я за них болел. Украинцы сыграли так, как могли. В целом выступление Украины назову успешным» , — сказал Газзаев «СЭ».

Сборная Украина под руководством Андрея Шевченко дошла до четвертьфинала Евро-2020, где уступила сборной Англии (0:4).