Александр Заваров назвал игру сборных Украины и России на Евро безвольной

Бывший игрок сборной СССР Александр Заваров раскритиковал сборную Украины за матч 1/4 финала Евро с Англией (0:4).

«Сборная Украины играла в группе, случайно вошла с третьего места. В 1/8 шведы, думаю, недооценили сборную Украины и поплатились за это. А со сборной Англии нужно было вытягивать все свои качества, и моральные, и физические, и футбольные, биться, бороться, атаковать. Но украинцы были безвольные, бесхарактерные, никаких тактических планов я не заметил, никакой тренерской мысли не было, ни злости у футболистов», — сказал Заваров РБК.

В качестве аргумента он указал на то, что украинские игроки за всю игру не получили ни одной желтой карточки.

«Никаких столкновений не было. Разочаровали очень сильно. С 1-й до 90-й минуты полупешком ходили, кроме, может быть, Романа Яремчука, нападающего. Неважно выглядели», — заявил Заваров.

Специалист раскритиковал и сборную России.

«То же самое скажу и про сборную России — они были безвольные, бесхарактерные», — подытожил Заваров.

Накануне сборная Украины проиграла англичанам в 1/4 финала Евро со счетом 0:4. Российская сборная под руководством Станислава Черчесова не смогла выйти из группы.