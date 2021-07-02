Гарет Саутгейт: «Для Англии даже полезно сыграть не на «Уэмбли»

Главный тренер сборной Украины Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от матча против Украины в 1/4 финала Евро-2020.

«Полагаю, игра с Германией получилась очень эмоциональной, все получили огромное удовольствие, но в раздевалке после окончания встречи игроки уже начали говорить о подготовке к четвертьфиналу, — цитирует специалиста сайт УЕФА 2 июля. — Так что на следующий матч мы переключились быстро.

Думаю, очень важна психологическая свежесть. Очевидно, что у нас мощный состав. Для нас сейчас, наверное, даже полезно сыграть не на «Уэмбли». Повторить матч с Германией на «Уэмбли» всего через три дня было бы очень сложно.

Тактика? Это довольно сложный вопрос, потому что обе команды видели, как соперник использует разные схемы. Украинцы добились хорошего результата со шведами и могут поменять схему, которая использовалась в групповом этапе. Так что мы должны быть готовы ко всем вариантам. Но главное внимание необходимо уделить своей собственной игре.

Во вторник мы достигли важной вершины, но это не Эверест, на который мы хотим забраться. Сейчас мы хотим продолжить путь вверх с этой точкиhttps://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024487--ukraine-vs-england/.

Матч Украина — Англия состоится 3 июля в Риме (Италия) на «Стадио Олимпико». Начало в 22.00 по московскому времени.