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Новиков считает, что сборной России не хватило уверенности в своих силах на Евро-2020

18:06
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Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков высказался о результате сборной России на Евро-2020.

«Результат сборной, понятно, неудовлетворительный, — приводит слова Новикова Eurostavka. — Россия была в такой группе, из которой можно было выйти. Но, к сожалению, не все игроки сыграли в свою силу, не выжали свой максимум.

Думаю, что не хватило агрессивности в ведении борьбы, единоборств. Не хватило уверенности в своих силах, потому что в матчах с Данией и Бельгией наша сборная выглядела боязно. Будто наши игроки боялись играть в футбол.

С любой командой нужно выходить играть с позиции силы, даже с такой командой, как Бельгия. Понятно, что это команда более высокого уровня, но волков бояться — в лес не ходить. Россия должна была играть с позиции силы. В этих компонентах можно было значительно прибавить».

Сборная России одержала победу над Финляндией (1:0) и дважды проиграла — Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

Бельгийцы заработали девять очков и заняли первое место в группе B. Россия, Финляндия и Дания получили по три очка. По дополнительным показателям датчане заняли второе место, финны — третье, россияне — четвертое.

Дополнительная информация:

https://eurostavka.ru/news/football/eks-trener-dinamo-novikov-rossiya-dolzhna-byla-igrat-s-pozitsii-sily-dazhe-s-belgiey

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