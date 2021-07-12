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Фьюри поддержал игроков сборной Англии после поражения от Италии в финале Евро-2020

12 июля 2021, 23:41
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Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри обратился со словами поддержки к игрокам сборной Англии после поражения от Италии в финальном матче чемпионата Европы (1:1, пенальти 2:3).

«Футбол — это не только трофеи, он не о том, что мы все еще ждем. Это не только голы, которые мы забили, или которые не удалось забить. Это не только путь, который мы проходим — от корней и до самой вершины. Это новые друзья, которых мы завели. Это люди, которых мы представляем и с которыми стоим рядом, когда наступают тяжелые времена. Он о том, чтобы быть вместе. Футбол — это семья, сообщество, единство и дом», — написал Фьюри в сторис Instagram.

9 июля стало известно, что Фьюри заразился коронавирусом. В связи с этим его третий поединок против Деонтея Уайлдера была перенесена на 9 октября.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/gypsyking101/

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