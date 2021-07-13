Рэшфорд извинился за незабитый пенальти в финале Евро-2020

Форвард сборной Англии Маркус Рэшфорд извинился за то, что не смог реализовать послематчевый пенальти в финале Евро-2020 против Италии.

«Даже не знаю, с чего начать, — написал футболист в Twitter. Не знаю, какими словами описать свои чувства. У меня был непростой сезон. Очевидно, это всем было ясно. Вероятно, я подошел к финалу с недостатком уверенности. Всегда настраивал себя на пенальти, но тут я почувствовал, что что-то не в порядке. Длинным разбегом я хотел дать себе больше времени, но результат оказался не таким, как я хотел.

Я чувствовал, что подвел своих партнеров, что подвел всех. Пенальти — это все, что у меня попросили, чтобы помочь команде. Я могу забивать пенальти даже во сне, почему не забить этот? Я прокручиваю это у себя в голове со времени того удара с пенальти. Вероятно, нет слов, которые могли бы описать мои чувства. Финал. 55 лет. Один пенальти. История. Могу лишь попросить прощения. Хотел бы, чтобы все сложилось по-другому".

Также футболист отреагировал на расистские оскорбления после игры.

«Никогда не буду извиняться за то, откуда я и кем я являюсь, — отметил он. — Я Маркус Рэшфорд 23-летний черный парень из Уитингттона и Уайтеншо, Южный Манчестер. Кроме этого у меня ничего нет. Спасибо вам за ваши добрые слова. Я вернусь сильнее. Мы вернемся сильнее».

В финале Евро-2020 на «Уэмбли» Италия обыграла Англию (1:1, пенальти — 3:2). Послематчевые пенальти не реализовали Маркус Рэшфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо. Эти игроки подверглись оскорбления по расовому признаку в соцсетях после матча.