Полиция Лондона арестовала 86 человек за нарушения правопорядка, связанные с финалом Евро-2020 Италия — Англия, сообщает 12 июля Sky Sports.

Указано, что 53 ареста были произведены непосредственно на стадионе «Уэмбли» за различные нарушения. Людей задерживали за нарушение общественного порядка, нападение на других людей и пребывание в состоянии алкогольного опьянения. Фиксировались случаи нападения англичан на итальянских фанов.

Ранее стало известно, что часть безбилетных болельщиков смогла пробиться на стадион в результате беспорядков. Также указано, что 19 полицейских пострадали этим вечером во время работы на матче и возле стадиона. Одному из них сломали руку, другому выбили зуб.

В финале Евро-2020 на «Уэмбли» Италия обыграла Англию (1:1, пенальти — 3:2).