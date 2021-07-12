86 человек арестованы в Лондоне в день финала Евро-2020 Италия — Англия
Полиция Лондона арестовала 86 человек за нарушения правопорядка, связанные с финалом Евро-2020 Италия — Англия, сообщает 12 июля Sky Sports.
Указано, что 53 ареста были произведены непосредственно на стадионе «Уэмбли» за различные нарушения. Людей задерживали за нарушение общественного порядка, нападение на других людей и пребывание в состоянии алкогольного опьянения. Фиксировались случаи нападения англичан на итальянских фанов.
Ранее стало известно, что часть безбилетных болельщиков смогла пробиться на стадион в результате беспорядков. Также указано, что 19 полицейских пострадали этим вечером во время работы на матче и возле стадиона. Одному из них сломали руку, другому выбили зуб.
В финале Евро-2020 на «Уэмбли» Италия обыграла Англию (1:1, пенальти — 3:2).
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