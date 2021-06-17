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«Футбол 24» о матче Украина – Македония: «Настоящий разрыв до перерыва и очень слабый второй тайм»

20:39
Андрей Шевченко. Фото AFP
Андрей Шевченко. Фото AFP
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Украинский сайт «Футбол 24» опубликовал материал о матче Евро-2020 Украина – Македония (2:1).

«Сколько же моментов было в первой половине стартового тайма: 6 ударов, из которых только 1 в створ, 0,41 xG, - говорится в тексте материала. - Македонцы дают нам играть в комфортный атакующий футбол, но что с того, если на решающей стадии слишком много нервов и не хватает мастерства. Ярмоленко избежал офсайда, роскошный пас Малиновского, однако очередной удар не туда. Андрей исправляется почти сразу! Не нужный «Вест Хэму» вингер показывает, что еще ого-го. Божественный пас Караваева пяткой после подачи с угла поля, замыкание нашего капитана на 29-й.

Мстят Ярмоленко. Как же больно ему после того, как македонцы грубо наступили на ногу. А капитан ведь на каком кураже. Пяточки и другие бразильские передачи от экс-динамовца. Зинченко на Ярмоленко, тот вырезает пас за спины. Яремчук на этот раз расправляется с вратарем. Невероятные чудеса от Бущана, который переводит удар Трайковски в перекладину, но дальше Караваев бьет по ноге Пандева. Георгий тянет пенальти от Алиоски, однако на добивании все тот же защитник Лидса.

Украина добывает лишь вторую победу в истории своих выступлений на чемпионатах Европы. Мы прерываем серию из 6 поражений на континентальных турнирах и не устанавливаем антирекорд всех времен. Настоящий разрыв до перерыва и очень слабый второй тайм, в котором спокойно могли потерять все».

В составе победителей забивали Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. У македонцев отличился Эзджан Алиоски.

Дополнительная информация:

https://football24.ua/ukrayina_pivnichna_makedoniya_oglyad_matchu_17_06_2021_yevro_n669435/

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