Сегодня, 17 июня, состоится матч группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020 между командами Нидерландов и Австрии. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Команды выступают в группе С с такими сборными, как Украина и Македония.

В рамках Евро команды встречались всего два раза больше 18 лет назад. Тогда две победы одержала сборная Нидерландов.

За матчем Нидерланды — Австрия можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Матч ТВ».

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