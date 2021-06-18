Франк де Бур о Депае: «Для него это не предел»

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур после матча Евро-20202 со сборной Австрии (2:0) оценил игру Мемфиса Депая.

«На подобных турнирах вы растете как команда, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 18 июня. — Особенно это заметно, когда у вас прекрасный сплоченный коллектив. Очень важно, чтобы стиль нравился игрокам, и они получали удовольствие от игры.

Мы вместе обсуждаем, что еще можно улучшить. Кое-что получается хорошо, кое-что могло бы быть лучше. Именно так вы становитесь сильнее. То единение, который сейчас есть у нас в команде, очень нам помогает.

Форма Депая? Это не предел для Мемфиса. В следующих важных матчах он будет еще лучше. Я уверен, что это так и будет. Он реализовал пенальти и начал голевую атаку. Он знает, что может играть лучше, но сначала давайте как следует войдем в турнир. Он еще покажет себя в плей-офф".

В составе победителей забивали Мемфис Депай (с пенальти) и Дензел Дюмфрис.