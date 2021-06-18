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Калайджич назвал важнейшим матч с Украиной

00:58

Нападающий сборной Австрии Саша Калайджич после поражения от Нидерландов (0:2) на Евро-2020 отметил, что сказался ранний пенальти. Также он добавил, что впереди важнейшая игра с Украиной.

«Ранний пенальти явно не сыграл нам на руку, но и без этого мы хотели играть в атакующий футбол, даже если у нас это и не очень хорошо получалось. Заслуженная победа Нидерландов. Нас же ждет важнейшая игра в понедельник с Украиной», — цитирует пресс-служба УЕФА Калайджича.

В третьем туре 21 июня Австрия сыграет с Украиной, а Голландия — с Македонией.

Голландия — Австрия

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024443--netherlands-vs-austria/

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Евгений Козинов все материалы автора
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