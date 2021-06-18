Бывший полузащитник «Фиорентины» и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями с «СЭ» от матча группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными Англии и Шотландии.

«Англичане всегда были фаворитами, но шотландцы так просто не сдадутся, навяжут борьбу. Это будет английское дерби. Шотландия против Англии — борьба. Это противостояние длится достаточно давно. Думаю, игра будет непростой, но интересной. Конечно, у Англии есть преимущество в исполнительности моментов, также команда более мастеровитая. Я не знаю, с каким счетом закончится встреча, но точно знаю, что будет много борьбы», — сказал Канчельскис «СЭ».

Матч Англия — Шотландия состоится 18 июня. Начало в 22.00 по московскому времени.