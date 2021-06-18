Англия — Шотландия: прогноз от Андрея Канчельскиса на матч Евро-2020
08:00
Бывший полузащитник «Фиорентины» и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями с «СЭ» от матча группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными Англии и Шотландии.
«Англичане всегда были фаворитами, но шотландцы так просто не сдадутся, навяжут борьбу. Это будет английское дерби. Шотландия против Англии — борьба. Это противостояние длится достаточно давно. Думаю, игра будет непростой, но интересной. Конечно, у Англии есть преимущество в исполнительности моментов, также команда более мастеровитая. Я не знаю, с каким счетом закончится встреча, но точно знаю, что будет много борьбы», — сказал Канчельскис «СЭ».
Матч Англия — Шотландия состоится 18 июня. Начало в 22.00 по московскому времени.
Опрос
проголосовало: 32614Все опросы
Кто выиграет Евро-2020?
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю