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Англия — Шотландия: прогноз от Андрея Канчельскиса на матч Евро-2020

08:00
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Бывший полузащитник «Фиорентины» и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями с «СЭ» от матча группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными Англии и Шотландии.

«Англичане всегда были фаворитами, но шотландцы так просто не сдадутся, навяжут борьбу. Это будет английское дерби. Шотландия против Англии — борьба. Это противостояние длится достаточно давно. Думаю, игра будет непростой, но интересной. Конечно, у Англии есть преимущество в исполнительности моментов, также команда более мастеровитая. Я не знаю, с каким счетом закончится встреча, но точно знаю, что будет много борьбы», — сказал Канчельскис «СЭ».

Матч Англия — Шотландия состоится 18 июня. Начало в 22.00 по московскому времени.

Англия — Шотландия

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