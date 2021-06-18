Форсберг рад победе сборной Швеции в матче со Словакией на Евро-2020
Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг поделился эмоциями от победы команды в матче со Словакией (1:0) на Евро-2020.
«Совершенно волшебное чувство. Я очень счастлив. Так здорово побеждать. В первом тайме мы играли лишь вполовину своих возможностей, во втором действовали лучше. Знаем, что сильны психологически. Куайзон великолепно сыграл в эпизоде, когда был назначен пенальти.
Невероятно важно, что мы выиграли этот матч. Всегда что-то можно улучшить, но в целом — очень хорошо», — приводит слова Форсберга официальный сайт УЕФА со ссылкой на SVT.
Швеция лидирует в группе Е. В ее активе четыре очка. У Словакии три очка и вторая позиция.
В заключительном туре Швеция сыграет 23 июня с Польшей, а Словакия против Испании.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024464--sweden-vs-slovakia/
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