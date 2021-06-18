Форсберг рад победе сборной Швеции в матче со Словакией на Евро-2020

Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг поделился эмоциями от победы команды в матче со Словакией (1:0) на Евро-2020.

«Совершенно волшебное чувство. Я очень счастлив. Так здорово побеждать. В первом тайме мы играли лишь вполовину своих возможностей, во втором действовали лучше. Знаем, что сильны психологически. Куайзон великолепно сыграл в эпизоде, когда был назначен пенальти.

Невероятно важно, что мы выиграли этот матч. Всегда что-то можно улучшить, но в целом — очень хорошо», — приводит слова Форсберга официальный сайт УЕФА со ссылкой на SVT.

Швеция лидирует в группе Е. В ее активе четыре очка. У Словакии три очка и вторая позиция.

В заключительном туре Швеция сыграет 23 июня с Польшей, а Словакия против Испании.