Швеция — Словакия: судья ошибся, не назначив пенальти?
На 90+5-й минуте матча 2-го тура чемпионата Европы Швеция — Словакия (1:0) арбитр Даниэль Зиберт поступил правильно, не назначив 11-метровый удар в ворота шведов.
В том эпизоде мяч отлетел от одного из шведских футболистов в корпус Себастиана Ларссона, а потом срикошетил в левую руку капитана, которая находилась в естественном положении. Оснований для пенальти нет. С этим, проведя проверку, согласились видеоассистенты.
А на 75-й минуте Зибер тоже принял верное решение, наказав вратаря словаков Мартина Дубравку 11-метровым и предупреждением за фол на Робине Куайсоне.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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