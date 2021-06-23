Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Фетисов: «Решение оставить Черчесова меня не раздражает»

20:55
Станислав Черчесов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в интервью «СЭ рассказал, нужно ли увольнять Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды.

— Черчесов должен уйти?

— От любви до ненависти один шаг. Он внес яркость в наш футбол. Но у всех тренеров одна участь. Его назначают, чтобы потом уволить. Вопрос времени. Я с уважением отношусь к Станиславу Саламовичу. Он имеет европейское футбольное образование, плюс у него есть харизма. Но так случилось... У меня сейчас нет четкого ответа на вопрос.

— Как отнесетесь к тому, если тренер останется?

— Это решение меня никак бы не раздражало. Но его принимаю не я. Да и где найти футболистов, которые будут биться за страну от первой до последней секунды? Да, это требует воспитания на уровне детской школы. И нужны тренеры, которые будут получать достойную зарплату. Они должны понимать, что, воспитав футболиста, будут такими же знаменитыми, как и их воспитанники. Я понимаю, как это все изменить. Но будут ли слушать — это другой вопрос. У нас есть многое с точки зрения инфраструктуры, вопрос — как это все использовать. Нужна понятная стратегия и система, которая будет развивать футболистов. У нас это все когда-то было... Нельзя просто заливать все деньгами! Нужен сам воспитательный процесс, — сказал Фетисов.

Полностью интервью с Вячеславом Фетисовым читайте на сайте «СЭ»

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 183763
Все опросы
Кто виноват в вылете сборной России с Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Украина вышла в 1/8 финала Евро-2020
Украина впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата Европы
Левандовски велик, но Швеция отправила Польшу домой. И спасла Украину
Стали известны потенциальные соперники Украины по 1/8 финала чемпионата Европы

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владислав Флегонтов все материалы автора
vs
9
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи