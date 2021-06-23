Фетисов: «Решение оставить Черчесова меня не раздражает»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в интервью «СЭ рассказал, нужно ли увольнять Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды.

— Черчесов должен уйти?

— От любви до ненависти один шаг. Он внес яркость в наш футбол. Но у всех тренеров одна участь. Его назначают, чтобы потом уволить. Вопрос времени. Я с уважением отношусь к Станиславу Саламовичу. Он имеет европейское футбольное образование, плюс у него есть харизма. Но так случилось... У меня сейчас нет четкого ответа на вопрос.

— Как отнесетесь к тому, если тренер останется?

— Это решение меня никак бы не раздражало. Но его принимаю не я. Да и где найти футболистов, которые будут биться за страну от первой до последней секунды? Да, это требует воспитания на уровне детской школы. И нужны тренеры, которые будут получать достойную зарплату. Они должны понимать, что, воспитав футболиста, будут такими же знаменитыми, как и их воспитанники. Я понимаю, как это все изменить. Но будут ли слушать — это другой вопрос. У нас есть многое с точки зрения инфраструктуры, вопрос — как это все использовать. Нужна понятная стратегия и система, которая будет развивать футболистов. У нас это все когда-то было... Нельзя просто заливать все деньгами! Нужен сам воспитательный процесс, — сказал Фетисов.

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