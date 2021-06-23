Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в интервью «СЭ» оценил выступление сборной России на Евро-2020.

Вины футболистов нет. Это мы их вырастили такими

— Сборная Россия на дне? Народ требует перемен.

— Надо понимать, что делать. И делать нужно было давно. Реформа — это неправильно. Реформа — значит просто поменять форму, а у нас ее нет. Мы вкладывали деньги в клубный футбол, а не в молодежь. Хотя обратных примеров достаточно: Германия в 2000 году, а до этого Турция, которая системно подошла к решению задач и играла в полуфинале ЧМ-2002. Плюс страны Северной Европы, включая Исландию. А мы ввалили кучу денег в клубный футбол и не воспитали поколение. Нет вины этих ребят. Мы такими их вырастили.

— А у нас было другое поколение?

— Да, в СССР. И на клубном уровне мы выступали достойно, и сборная показывала хорошие результаты. Данным вопросом должны заниматься профессионалы. И не надо валить все на одного человека, например на тренера. Такая у нас сейчас ситуация. Мы немного не тем путем пошли, причем давно, лет так 15 назад. Хотя президент страны создал хорошие условия для развития футбола, даже в СССР такого не было.

— У нас были локальные успехи в 2008 и 2018 году.

— Какой успех? Это все относительные успехи. В общей сумме испанцам мы в 2008-м проиграли 1:7. Успех — это когда выиграли что-то. Это все локальная история, которая обратилась для нас злой шуткой.

— Можно сделать вывод, что деньги, вложенные в наш футбол с начала 2000-х годов, прошли мимо?

— Деньги не дошли ни до детского футбола, ни до регионов, где футбол мог бы развиваться. Мы понимаем, что футболист иногда появляется вопреки. Его нужно просто вовремя заметить. А мы сделали акцент на клубных успехах, вложив огромные деньги в иностранных футболистов. А надо было на какое-то время посмотреть, что у нас есть. Равные возможности — этот тот путь, который в ближайшее время даст нам надежду на успех. А то сейчас идут разговоры, что делать, найдя крайнего. Это неправильно. Нужны люди, которые предложат стратегию развития, начав с детского футбола.

Нужна мотивация, чтобы играть в Европе

— Вы противник лимита?

— Тут не в лимите дело. Нужна мотивация, чтобы играть в Европе, зарабатывая большие деньги. А сейчас никто не стремится в топ-чемпионаты, потому что и у себя хорошо платят. Лимит определен, дефицит на российских футболистов большой. Что стараться-то? Нужно понять, что у нас есть в наличии, и принять стратегическое решение. Это касается и футболистов, и тренерского состава.

— Сейчас многие хотят найти крайнего.

- Если говорить об РФС, то Александр Дюков только пришел туда. Тут вопрос к предыдущим руководителям. Ну а Черчесов имеет то, что есть. Что касается самих игр, то встреча с Финляндией — такое позорище! Дворовый футбол, который противно смотреть! Проблема простая: лет 10-15 назад клуб второй лиги имел больший бюджет, чем весь бюджет на спорт в регионе. Это безобразие! На весь спорт, повторюсь. Что тут говорить?

— Народ в шоке от зарплат тренерского штаба и футболистов.

- Невозможно считать деньги в чужом кармане. При чем тут это? Они же не сами себе такие деньги платят.

— Вопрос к руководителям, которые дали такие контракты.

- Еще раз: зачем платить больше, когда можно платить меньше? У нас даже профессиональные хоккеисты каждые пять лет пересматривают договор. И каждый раз идет диалог: зачем платить столько, а не столько. Это же экономика. Заработаете — столько будете получать, нет — будете вот столько получать. Рад за тех, кто получает большие деньги. Это хорошо. Но вины самих ребят нет. Может, рынок такой. Не знаю.

— У Черчесова зарплата 2,5 млн евро в год. Но при этом мы занимаем последнее место. Где рациональность?

- А до этого наши тренеры сборной не получали большие деньги? Философия простая: нужно пересмотреть весь подход. И потолок зарплат вводить, и другие составляющие.

— У спортсменов из-за высоких зарплат падает мотивация?

- Спортсмен должен стремиться к чему-то. Хорошо играешь и показываешь результат — получи. Нет — иди тренируйся. Но еще раз, вины футболистов и тренеров в том, что они столько получают, нет.

Решение оставить Черчесова меня не раздражает

— Выступление на Евро сборной — что это?

- Позор! Не надо подбирать слова. Да и тут не сам результат, а то, как это все произошло. Безвольно и бесхарактерно.

— Черчесов должен уйти?

- От любви до ненависти один шаг. Он внес яркость в наш футбол. Но у у всех тренеров одна участь. Его назначают, чтобы потом уволить. Вопрос времени. Я с уважением отношусь к Станиславу Саламовичу. Он имеет европейское футбольное образование, плюс у него есть харизма. Но так случилось... У меня сейчас нет четкого ответа на вопрос.

— Как отнесетесь к тому, если тренер останется?

- Это решение меня никак бы не раздражало. Но его принимаю не я. Да и где найти футболистов, которые будут биться за страну от первой до последней секунды? Да, это требует воспитания на уровне детской школы. И нужны тренеры, которые будут получать достойную зарплату. Они должны понимать, что, воспитав футболиста, будут такими же знаменитыми, как и их воспитанники. Я понимаю, как это все изменить. Но будут ли слушать — это другой вопрос. У нас есть многое с точки зрения инфраструктуры, вопрос — как это все использовать. Нужна понятная стратегия и система, которая будет развивать футболистов. У нас это все когда-то было... Нельзя просто заливать все деньгами! Нужен сам воспитательный процесс.

— Остается только надеяться?

- Нам уже нельзя надеяться. Поздно! Сколько можно? Мы надеемся каждый чемпионат. Я играл за сборную при стопроцентном желании, даже на все 120 отдавался! Для нас гораздо было важнее, что у нас на груди! Герб моей страны! А не то, какая зарплата и какой номер с фамилией сзади. Вот в чем разница. Но это тоже многотрудный процесс! Проблемы заложены еще 15 лет назад. И мы сейчас имеем то, что у нас есть.